Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 'Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştık'

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Luiz Gustavo'ya rakip çıktı

Transferde hareketleri günler geçiren 'ye Luiz Gustavo transferinde İtalya'dan rakip çıktı.

'nın yollarını ayırmak istediği Brezilyalı orta saha için girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerin işi, 'nın pazarlıklara dahil olmasıyla zorlaştı.

İtalyan ekibi, tecrübeli oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklif sundu.

Rizespor açıkladı: 'Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştık'

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi Twitter hesabı üzerinden Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal; " Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir."

Saygılarımızla Çaykur Rizespor Kulübü"

Kosovalı golcünün transferi için ve Fenerbahçe kıyasıya bir rekabet içindeydi.

'den Eljif Elmas atağı

Transferin gözde isimlerinden olan Eljif Elmas için Napoli kulübü yoğun bir uğraş sarfediyor.

Takvim gazetesinin haberine göre daha önce genç oyuncu için 10 milyon euro teklif eden Napoli, teklifini 12 milyon euroya yükseltti.

Habere göre sarı lacivertliler Eljif için 18 milyon euro talep ediyor.

Kudryashov iddiası

Rus basını, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Fedor Kudryashov ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin şu anda Torpedo Moskova'nın tesislerinde idmanlarına devam eden futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Haberde Saint Petersburg'un yanı sıra bazı Türk kulüplerinin de Kudryashov'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.