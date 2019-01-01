Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Michy Batshuayi bombası!

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

, Premier Lig’de yaz transfer döneminin sonu olan 8 Ağustos'a kadar 'de kalması halinde ünlü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'yi kiralamak için düğmeye basacak.

Takvim 'in haberine göre Lampard'ın yeni sezon planlarında yer almayan Belçikalı forvet için, sportif direktör Comolli, Chelsea'ye kiralama teklifinde bulunacak.

Yönetimin bu transferle ilgili tüm mali hazırlıkları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Batshuayi, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Giuntoli, Eljif Elmas'ı almaya geliyor

Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, İstanbul’a geliyor.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetim kurulunun yapacağı kritik toplantıya da katılması beklenen Giuntoli, Makedon yıldızla ilgili son imzaları atıp, genç oyuncuyu kendisini sabırsızlıkla bekleyen Ancelotti’ye götürecek.

İtalya'da forması giyen G.Saray'ın eski Makedon futbolcusu Garon Pandev, vatandaşı Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini yorumladı. Sky Sport İtalia 'ya konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden. Onunla konuştum. Napoli onun için en uygun kulüp" dedi.

Fenerbahçe, Gustavo'dan vazgeçmiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Luiz Gustavo için pazarlığa oturdu.

Sarı lacivertliler daha önce yüksek maliyet nedeniyle transferinden vazgeçtiği Gustavo için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fanatik 'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak isterken , oyuncusunu bonservisiyle satmak istiyor.

Sarı lacivertliler, Marsilya’nın satma konusundaki inadını kıramazsa Eljif Elmas’ın satışını bekleyecek. Yönetim, Makedon yıldızdan gelmesi beklenen 18 milyon euro’nun bir kısmını Gustavo’yu bonservisiyle almak için kullanmayı planlıyor.

Marsilya’da senelik 3.2 milyon euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcuya ise 3.5 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

Rodrigues, Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues transferinde hukuki problemler çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için 'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması ülkede mesele haline geldi.

A Spor 'da yer alan habere göre Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Al-Quawaiz, "Al İttihad, Rodrigues’i 10 milyon euro'ya, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60’ına yakın kısmını karşılarsınız! Bu şekildeki bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

basınında çıkan haberlere göre ise, Spor Bakanlığı'nın bu transerle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi.