Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mahmut Tekdemir için yeni teklif

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını hızlandıran , uzun süredir adı gündemde olan Mahmut Tekdemir için yeni bir hamle yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu milli futbolcu için daha önce 2 milyon euro öneren sarı lacivertliler, teklifini 3 milyon euro'ya çıkararak 'in kapısını tekrar çalacak.

Transferde aracılık yapan Emre Belözoğlu'nun da Mahmut için eski kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 resmi mücadelede yer aldı.

Çözüm altyapıda bulundu

30-31 Temmuz'da Audi Cup'a katılacak olan Fenerbahçe'de defans sorunu baş gösterirken teknik heyetin altyapıda yetişen Okan Turp'u bu bölge için hazırladığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncuyu kafileye dahil edecek olan teknik direktör Ersun Yanal'ın genç öğrencisini Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

Comolli'den çıkarması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli uzun süredir gündemde olan transferleri sonlandırmak için İtalya'ya gitti.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre Comolli, Kolarov, Juan Jesus ve Diego Perotti transferlerinin bitirmek üzere masaya oturacak.

Sarı lacivertliler Kolarov'u bonservisiyle isterken, Jesus ve Perotti ise satın alma opsiyonlu kiralanacak.

Stopere Viking

Fenerbahçe aradığı golcüyü 'da buldu.

Haberin devamı aşağıda

Takvim 'in haberine göre sarı lacivertlilere, 'in 30 yaşındaki golcüsü Eric Maxim Moting önerildi.

2018 yazında Fransız ekibine gelen ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in gözüne giremeyen Alman oyuncu ile yollar ayrılmak isteyen PSG yönetimi gelecek tekliflere olumlu bakacağını açıkladı.