Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolarov'a alternatif Jaume Costa
Fox İspanya yorumcusu Merono Bori'nin haberine göre; Fenerbahçe, Villarreal'de top koşturan Jaume Costa ile ilgileniyor.
Kolarov'la bir türlü anlaşmaya varamayan Fenerbahçe'nin alternatif olarak Villarrealli futbolcu Costa'yla görüşmelere başladığı söyleniyor.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve Marsilya'yla da ilgilendiğini açıkladı.
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Riza Durmisi için görüşmeler başladı
Hasan Ali Kaldırımın sakatlığıyla sol bekte sorun yaşayan Fenerbahçe, çözüm olarak Riza Durmisi’yle görüşmelere başladı.
Lazio’nun genç oyuncuyu transfer etmek istediğini ancak bunun bedava olmayacağını açıkladı.
Başarılı oyuncu için İtalyan kulübün 4 milyon Euro istediği belirtildi.
Mahmut Tekdemir transferi
Başakşehir yönetimi, Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin teklif verdiğini ancak reddettiklerini açıkladı.
fotoMaç 'ın haberine göre; Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ : ''Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz.".dedi.
Sürpriz transfer hamlesi
Fanatik' in haberine göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Shalke 04'de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyor.
Almanya’da 19 Yaş Altı Ligi’nde çok başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üstüne çeken yıldız futbolcu geçen sezon A takımına yükselmişti.
Fenerbahçe, yıldız futbolcu için Shalke 04'e 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay vermeyi teklif etti.