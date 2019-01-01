Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolarov'a alternatif Jaume Costa

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Fox İspanya yorumcusu Merono Bori'nin haberine göre; , 'de top koşturan Jaume Costa ile ilgileniyor.

Kolarov'la bir türlü anlaşmaya varamayan Fenerbahçe'nin alternatif olarak Villarrealli futbolcu Costa'yla görüşmelere başladığı söyleniyor.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin yanı sıra ve 'yla da ilgilendiğini açıkladı.

Riza Durmisi için görüşmeler başladı

Hasan Ali Kaldırımın sakatlığıyla sol bekte sorun yaşayan Fenerbahçe, çözüm olarak Riza Durmisi’yle görüşmelere başladı.

’nun genç oyuncuyu transfer etmek istediğini ancak bunun bedava olmayacağını açıkladı.

Başarılı oyuncu için İtalyan kulübün 4 milyon Euro istediği belirtildi.

Mahmut Tekdemir transferi

yönetimi, Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin teklif verdiğini ancak reddettiklerini açıkladı.

fotoMaç 'ın haberine göre; Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ : ''Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz.".dedi.

Sürpriz transfer hamlesi

Fanatik' in haberine göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Shalke 04'de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyor.

Haberin devamı aşağıda

’da 19 Yaş Altı Ligi’nde çok başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üstüne çeken yıldız futbolcu geçen sezon A takımına yükselmişti.

Fenerbahçe, yıldız futbolcu için Shalke 04'e 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay vermeyi teklif etti.