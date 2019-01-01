Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hedef yeniden Kalinic

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'den çok önemli bir isim gündeme geldi.

Fanatik 'in haberine göre sarı lacivertlilerle yakın ilişkileri bulunan menajer Mirsad Türkcan, Hırvat golcüyü Fenerbahçe'ye kazandırabileceğini yönetime ilettti.

Bonservisi 'de bulunan 31 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonu ile kiralanması için çalışmalar başlayacak.

Diego Costa bombası

Fenerbahçeliler Günü'nde yıldız bir ismin transferini açıklayarak taraftarını güldürmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin gündeminde dünyaca ünlü bir yıldız var.

Fanatik 'te yer alan habere göre yönetim, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Diego Costa'yı gündemine aldı.

Sarı lacivertlilerin yıldız golcünün yıllık 7.6 milyon euro'luk maaşını sponsor desteğiyle ödemek istediği öğrenildi.

Kjaer için beklemede

Savunma transferinde henüz adım atmayan Fenerbahçe, eski oyuncusu Simon Kjaer'in transferi için yeni bir strateji belirledi.

Takvim 'in haberine göre oyuncunun 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakan Fenerbahçe yönetiminin, son ana kadar bekleyerek fiyatın aşağı düşmesini bekleyeceği öğrenildi.

Bu yaz yaptığı takviyelerle savunma hattını güçlendiren Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığı ve bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istediği öne sürülüyor.

Başkan Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin yeni sezon formalarının tanıtıldığı etkinlikte transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki sezonda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleteceklerini ifade eden Başkan Ali Koç; "Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara da hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.