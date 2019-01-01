Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Real Madrid'den golcü! (11 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Kötü bir sezon geçiren , Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo gibi isimleri transfer etti. İspanyol devi elinde kalanlardan ise kurtulmak istiyor

Fanatik Gazetesinin haberine göre Mariano Diaz yolunda.

Dominikli oyuncunun menacerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu öğrenildi. Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözleme ekibinden Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid’in kapısını çalacak.

Yerry Mina adım adım Fenerbahçe'ye!

medyasından FutbolRed 'in haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz 30 milyon euro karşılığında 'dan 'a transfer olan savunma oyuncusu Yerry Mina'yı kiralamaya hazırlanıyor.

Haberde Everton'ın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi planladığı ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile bu transfer için büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Transferin Copa America'nın sona ermesininin ardından resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

Valbuena yerine Elyounoussi

Sabah 'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, forması giyen Mohamed Elyounoussi ile ilgileniyor.

Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Elyounoussi 18 milyon euro'ya 'den transfer edilmişti.

Paul Onuachu, Fenerbahçe radarında

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de gözler 'ya çevrildi.

Takvim'in haberine göre sarı lacivertliler Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki Paul Onuachu'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Devre arasında adı 'la anılan Nijeryalı golcü bu sezon 40 maça çıkarken 22 gol kaydetti.

Fejsa imzaya kaldı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin 'da top koşturan Ljubomir Fejsa transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

30 yaşındaki orta saha önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. (Abola)