Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bedava Radu (14 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

'nin gündeminde olduğu iddia edilen Stefan Radu serbest kalıyor.

İtalya'dan Radio Kiss Kiss' in haberine göre kulübü, 32 yaşındaki Rumen futbolcusunu serbest bırakmaya hazırlanıyor. FFP çerçevesinde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen sarı lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

Tecrübeli savunmacı 11 yıldır formasını giydiği Lazio takımında toplam 347 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Mitrovic teklifi

Kadroya iki golcü takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk tercihi Sırp oyuncu Aleksandar Mitrovic. 24 yaşındaki yıldızı kiralamak isteyen yönetim, 'a teklif yaptı, pusuya yattı. (Fotomaç)

Fenerbahçe'de hedef yeniden Visca

Edin Visca için Fenerbahçe'nin ilk teklifini reddeden Medipol , oyuncunun ayrılmak istediğini belirtmesiyle transfer kapılarını yeniden açıyor. Visca için Fenerbahçe'nin yeniden nabız yoklayacağı öğrenildi. (Fanatik)

Fenerbahçe, Emre Kılıç ile el sıkıştı

Fenerbahçe geçen sezon da gündemine gelen Demir Grup 'un genç oyuncusu Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. (Fotomaç)

2. seferi

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Benfica'nın sağ kanat oyuncusu Salvio için tüm şartlar zorlanıyor. Yıldız ismin transferi için kiralanması formülü gündemde. (Fotomaç)