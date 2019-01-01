Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Kalinic ve Kruse formülü (4 Haziran 2019)

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe yönetimi, önceliği hücuma yöneltti. Sarı-lacivertli ekip, Kalinic ve Kruse'yi gözüne kestirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre yönetimi, son dönemde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Werder Bremenli Max Kruse'den haber beklerken 'den de Nikola Kalinic'i kiralamak istiyor.

Islam Slimani ve Michael Frey'den yeterince verim alamayan sarı-lacivertliler, gol yollarındaki en etkili isim olan Roberto Soldado'nun takımdan ayrılmasıyla golcü arayışına girdi. Fenerbahçe'nin Kruse'ye teklif yaptığı ve oyuncunun cevabını beklediği öne sürüldü. Öte yandan Atletico Madrid'in Eljif Elmas'ı transfer etmek istediği, Fenerbahçe'nn de karşılığında Nikola Kalinic'i kiralamayı teklif ettiği ifade edildi.

Caputo ve Krunic için sıraya girildi

Pianeta 'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Miha Zajc'ın ardından yeniden Empoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu sefer hedefte 31 yaşındaki golcü Francesco Caputo ve 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic var.

2018-19 sezonunu 38 puanla 18. sırada tamamlayarak Serie B'ye düşen Empoli'de Caputo, çıktığı 38 lig maçında 16 gol atıp 3 de asist yaparak Serie A takımlarının radarına girmeyi başardı. 33 lig maçında 5 kere ağları havalandıran Bosnalı Krunic'in ise yalnızca Serie A'dan değil Avrupa'dan da teklifler aldığı öne sürüldü.

Empoli'nin Krunic için 6-7 milyon euro civarı bir rakam istediği belirtildi.

Fejsa transferinde sona gelindi

'in O Jogo adlı gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki defansif orta sahası Ljubomir Fejsa'nın transferi için ile anlaşma sağladı.

2013 yılında Olympiacos'tan 4.5 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Sırp futbolcuya Beşiktaş'tan da teklif geldiği ancak kulübün, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin Fejsa'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Benfica forması ile 164 maça çıkan Fejsa, 2013'ten bu yana 5 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kieran Gibbs transferinde Newcastle engeli

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin, İngiltere Championshipekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen 29 yaşındaki eski Arsenalli Kieran Gibbs ile ilgileniyor. Ancak Premier Lig ekiplerinden 'ın da Gibbs ile ilgilenmesinin, bu transferin gerçekleşmesinde pürüz yarattığı öne sürüldü.

36 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Gibbs, 2007 - 2017 yılları arasında forması giymişti.