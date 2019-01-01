Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Salomon Rondon sesleri (5 Haziran 2019)
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezonu kiralık olarak Newcastle United'da geçiren ve West Bromwich ile sözleşmesi sona eren Salomon Rondon'u gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önümüzdeki günlerde Venezuelalı golcünün menajeri Juan Rodriguez ile bir araya gelerek transferi masaya yatıracak.
Amadou Sagna, Fenerbahçe radarında
Posta'nın haberine göre Fenerbahçe gözlemci heyeti, Polonya'da devam eden U20 dünya kupasında takibe aldıkları Senegalli Amadou Sagna için olumlu rapor sundu.
19 yaşındaki kanat oyuncusu, Senegal ekiplerinden Cayor Foot forması giyiyor.
Vincent Aboubkar sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Porto'dan Vincent Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi.
Fotomaç'ın haberine Comolli, sağlık heyetinin onay vermesi halinde geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan golcü oyuncu için Porto'ya kiralama teklifinde bulunacak.