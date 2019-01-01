Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Salomon Rondon sesleri (5 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Golcü arayışlarını sürdüren , geçen sezonu kiralık olarak 'da geçiren ve West Bromwich ile sözleşmesi sona eren Salomon Rondon'u gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önümüzdeki günlerde Venezuelalı golcünün menajeri Juan Rodriguez ile bir araya gelerek transferi masaya yatıracak.

Amadou Sagna, Fenerbahçe radarında

Posta'nın haberine göre Fenerbahçe gözlemci heyeti, 'da devam eden U20 dünya kupasında takibe aldıkları Senegalli Amadou Sagna için olumlu rapor sundu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, ekiplerinden Cayor Foot forması giyiyor.

Vincent Aboubkar sesleri

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, 'dan Vincent Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi.

Fotomaç'ın haberine Comolli, sağlık heyetinin onay vermesi halinde geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan golcü oyuncu için Porto'ya kiralama teklifinde bulunacak.