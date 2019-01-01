Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Donsah hamlesi (28 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Mehmet Topal ile yollarını ayıran, Eljif Elmas'ı da iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkartmak isteyen 'de orta saha transferi zorunlu hale geldi.

Tuttomercato 'nun haberine göre sarı lacivertliler, forması giyen Godfred Donsah'ı listesine aldı. İtalya'dan teklifler alan oyuncunun kariyerini yurtdışında sürdürmek istediği belirtilirken 31 yaşındaki Ganalı ile 'un da ilgilendiği öne sürüldü.

2016 yazında 'den 5 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer olan Donsah, geçtiğimiz sezon takımıyla 10 resmi maçta görev aldı.

Fenerbahçe Skrtel için beklemede

Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Martin Skrtel ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre 3 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talebi olan Skrtel ile Glasgow da ilgileniyor. Sarı lacivetli yönetim, Slovak yıldıza senelik 2 milyon euro önerirken 34 yaşındaki oyuncuya kararını vermesi için 3 Temmuz'a kadar süre verdi.

Sturridge bombası

Fenerbahçe, bir yandan UEFA'dan gelecek kararı beklerken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattı için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, Daniel Sturridge'i gündemine aldı.

Fotomaç 'ın haberine göre Fenerbahçe, ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Sturridge için nabız yoklamaya başladı. Sarı lacivertli yönetim, 29 yaşındaki İngiliz golcünün 4 milyon euro'luk yıllık maaş talebini aşağı çekmesini istiyor.

Daha önceden ve gibi devlerin formasını giyen Sturridge, Liverpool'da Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de gündem Lucas Lima

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Palmerias forması giyen Lucas Lima ile ilgilendiği iddia edildi.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.

ekibi Palmeiras, Fenerbahçe'den kiralama ücreti olarak 2 milyon euro talep ederken satın alma opsiyonunu da 6 milyon euro olarak belirledi.

Mahmut'un Fenerbahçe ısrarı

Medipol Kulübü Başkan'ı Göksel Gümüşdağ'ın takımda kalacağını açıkladı Mahmut Tekdemir, kulübüne Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini iletti.

Akşam 'ın haberine göre sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye gitme isteğini kulübüne iletti. Bunun üzerine Medipol Başakşehir oyuncunun transferini düşünmeye başladı.

Kritik gün cuma

Kaleye mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayındır ve kulübü Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sözcü 'nün haberine göre sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç transfere onay verirse 21 yaşındaki file bekçisi resmen Fenerbahçe'ye katılacak.