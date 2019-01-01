Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Mitrovic'ten yanıt bekliyor (23 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

, bonservisi 'da bulunan Aleksandar Mitrovic için teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Sabah Spor 'dan Volkan Demir' in haberine göre, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon euro öneren sarı lacivertliler, oyuncunun kulübü Fulham'a da 2.5 milyon euro kiralama ücreti önerdi. Fulham ve Mitrovic'in birkaç gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.

24 yaşındaki Sırp golcü, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla çıktığı 37 Premier Lig maçında 11 gol kaydetti.

Kruse ile son görüşme

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Max Kruse ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 31 yaşındaki golcüye yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Sarı lacivertliler, kulübü ile sözleşmesi haziran ayında bitecek Alman yıldız için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kariyeri boyunca ülkesi 'da top koşturan Kruse, geride kalan sezonda forması ile 'da çıktığı 32 maçta 11 kez ağları havalandırırken 10 da asist yaptı.

Eljif'in talibi çok

Fenerbahçe'nin 2017 yazında düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas, gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.

Fanatik 'in haberine göre , , ve gibi dev kulüpler 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Yönetimin, genç yıldız için gelecek 20 milyon euro civarında bir teklifi kabul edebileceği kaydedildi.

Yanal'ın kaleci alternatifi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü forması giyen kaleci Altay Bayındır'ı istediği öne sürüldü.

A Spor ekranlarında Emre Bol, Yanal'ın genç kaleci için girişimlere başladığını söyledi.

21 yaşındaki Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 kez Ankaragücü kalesini korudu.