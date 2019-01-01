Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Roma ile anlaştı! (13 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran ve Hasan Ali Kaldırım'ın da transfer ihtimali olan 'de Aleksandar Kolarov ismi her geçen gün yükseliyor.

Hürriyet gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

AS forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de hedef Tyler Boyd

2018-19 sezonunun devre arasında Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Tyler Boyd, iddialara göre Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasına girdi.

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Ligi ekiplerinden Guimaraes'te bulunan sol kanat oyuncusu için transfer girişimlerine başladı.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe, dünya yıldızı için teklif yaptı!

Fenerbahçe, Olimpik forması giyen Dimitri Payet için sürpriz bir girişimde bulundu.

Fransız basınının iddiasına göre Fenerbahçe yönetiminin 32 yaşındaki 10 numara Dimitri Payet'i kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin rafa kalktığını yazdı.

Marsilya, 2015 yazında 'a 15 milyon euro'ya sattığı tecrübeli futbolcuyu 1,5 yıl sonra 29,3 milyon euro'ya geri almıştı.

'li yıldız Fenerbahçe'ye

Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği iddia edildi.

A Spor 'da yer alan habere göre Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözlemleme ekibinden, Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi.

Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacak.

Tammy Abraham atağı!

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran, Frey’i de satış listesine koyan Fenerbahçe, golcü transferinde atağa geçti.

Star 'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, bonservisi ’de olan geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Tammy Abraham için girişimlerini hızlandırdı.

Paul Onuachu, Fenerbahçe radarında

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de gözler 'ya çevrildi.

Takvim 'in haberine göre sarı lacivertliler Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki Paul Onuachu'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Devre arasında adı 'la anılan Nijeryalı golcü bu sezon 40 maça çıkarken 22 gol kaydetti.