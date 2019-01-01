Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe mutlu sona ulaştı (26 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

, uzun süredir uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp Alman futbolcu Max Kruse ile her konuda anlaştı.

'dan bir transfer daha

Sarı lacivertliler, Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'dan sonra ikinci bir yıldız için İtalyan ekibi Roma'nın kapısını çalacak.

Takvim' in haberine göre Fenerbahçe Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlere başlayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Juan Jesus, 8 milyon euro bedelle transfer olduğu Roma'da toplam 86 maçta görev aldı.

Kruse bitmek üzere

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov'un ardından Max Kruse transferinde de son aşamaya geldi.

Sabah' ta yer alan habere göre ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Alman yıldız, temmuz ayının başında İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı lacivertliler 31 yaşındaki Kruse ile 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Skov elden kaçıyor

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öne sürülen Andreas Skov Olsen'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İngiltere'de yayın yapan The Mirror'ın haberine göre genç yıldıza Şampiyonlar Ligi'nin son finalistlerinden 'da talip oldu. İngiliz ekibi, Nordsjælland forması giyen 21 yaşındaki Skov için yaklaış 17 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Bu sezon takımıyla çıktığı 44 karşılaşmada 26 gol atan Skov Olsen ile 'nın Copenhagen takımı da ilgileniyor.

Orta sahaya genç yıldız

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, 'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i gündemine aldı. Vasco De Gama altyapısından yetişen genç yıldız adayı, geçtiğimiz sezon İspanya'nın ekibinde kiralık olarak forma giydi.