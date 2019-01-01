Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Kudryashov'un peşinde!

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Rus basını, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Fedor Kudryashov ile 'nin yakından ilgilendiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin şu anda Torpedo Moskova'nın tesislerinde idmanlarına devam eden futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Haberde Saint Petersburg'un yanı sıra bazı Türk kulüplerinin de Kudryashov'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Jose Mauri kapışması!

İtalyan basınından Beşiktaş, Fenerbahçe ve 'la ilgili çok ilginç bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Sport adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre üç büyük kulüp, 'la sözleşmesi sona eren Jose Mauri'yle yakından ilgileniyor.

Haberde bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Zenit Saint Petersburg, Cruz Azul ve Banfield'ın da istediği öne sürüldü.

, İstanbul'da!

Atletico Madrid yöneticileri Fenerbahçe'nin genç futbolcusu için İstanbul'a geldi.

TRT Spor 'un haberine göre İspanyol devi Atletico Madrid'li yöneticilerin Eljif Elmas transferini bitirmek üzere İstanbul'a geldiği ve Comolli ile görüşmede oldukları iddia edildi.

Elmas ile Atletico Madrid'in yanı sıra ve gibi dev kulüplerin de ilgili olduğu biliniyor.

Makedon futbolcu geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma altında 40 resmi müsabakada görev aldı ve 4 gol attı.

Vedat Muriqi çıkmazı!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Vedat Muriqi rekabeti tüm hızıyla devam ediyor.

Kosovolu futbolcu daha önce Galatasaray'a gitmek istediğini açıklamış ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtmişti.

Fanatik 'te yer alan habere göre Rizespor, Fenerbahçe ile transfer konusunda el sıkıştı. Muriqi ise Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulundurarak tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.