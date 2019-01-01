Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Kolarov'u açıklayacak (24 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Sarı lacivertliler, 'nın orta saha oyuncusu Aleksandar Kolarov transferi için son aşamaya geldi.

Sabah 'tan Volkan Demir' in haberine göre yönetimi, 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Aleksandar Kolarov transferini resmen açıklamak için İtalya'dan gelecek haberi bekliyor.

Sarı lacivertlilerin bu transferde bonservis ödeyip ödemeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Fejsa'da sona yaklaşıldı

Fenerbahçe transferi için büyük uğraş verdiği Ljubomir Fejsa konusunda ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Sırp ön libero ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, kulübünü iknaya çalışıyor.

O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin son yapılan görüşmede teklifini 4 milyon euro'ya çıkardığını, buna karşın Benfica'nın ise 5 milyon euro istediğini yazdı.

Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaleye takviye

Sarı lacivertliler ilk olarak iyi bir sezon geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Bayındır için Ankaragücü ile masaya oturdu.

Takvim 'de yer alan habere göre görüşmenin olumlu geçtiği ve transfer sezonu için acil 30 milyon TL'ye ihtiyacı olan Ankaragücü'nün Altay'ı satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Stopere sürpriz isim

Fenerbahçe'de, rotasyonu genişletmek için sürpriz bir transfer gündeme geldi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, ile iyi dönem geçiren Mert Çetin'in transfer edilmesini istedi.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 26 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.