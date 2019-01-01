Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe kaleyi Olsen'e emanet ediyor (30 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Harun ve Volkan'ın performansından memnun olmayan, Berke'nin de henüz hazır olmadığını düşünen 'de kaleci transferi gündeme geldi.

News'ün haberine göre sarı lacivertliler, Roma'nın 29 yaşındaki kalecisi Robin Olsen'le ilgileniyor. Fenerbahçe yönetimi, ve 'in de ilgilendiği İsveçli file bekçisi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Robin Olsen, Alisson Becker'in ayrılmasından sonra 9 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.

Skrtel'in alternatifi Ada'dan

Martin Skrtel'e yeni sözleşme öneren ancak Slovak futbolcuyla anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe yönetimi, stoper takviyesi için gözünü Ada'ya çevirdi.

Fotomaç'ın haberine göre sarı lacivertliler, Huddefsfield'ın Danimarkalı stoperi Zanka'yı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sonuncu olarak küme düşen , 29 yaşındaki savunmacıyı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Tam adı Mathias Jattah-Njie Jørgensen olan tecrübeli futbolcu, 23 kez Milli Takımı formasını giydi.

Fenerbahçe Lucas Lima'yı bitirmeye yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Palmerias forması giyen Lucas Lima ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Sabah Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, taksitler halinde 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 2.5 milyon euro önerdiği Lima, sarı lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro talep ederken tarafların 3 milyon euro'da anlaşabileceği ifade edildi.

Comolli'den Luiz Gustavo seferi

Mehmet Topal'ın ayrılmasıyla orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, 'da forma giyen Luiz Gustavo ile ilgileniyor.

Fanatik 'in haberine göre Damien Comolli, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferi için 'ya gitti. Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı için görüşmelere başlayacak olan sarı lacivertliler, her konuda anlaştığı Ljubomir Fejsa'nın transferini bekletiyor.

Milli Takımı ile 40 maça çıkan yıldız futbolcu, daha önceden , ve gibi takımlarda da forma giydi.

Mahmut Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe, Medipol 'in 31 yaşındaki futbolcusu Mahmut Tekdemir'in transferinde sona yaklaştı.

Sabah Spor' da yer alan habere göre milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve transferinde kolaylık sağlanmasını istediği ifade edildi. İki kulüp başkanının kısa süre içerisinde bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın Medipol Başakşehir yolunda olduğu iddia ediliyor.