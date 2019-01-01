Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Caputo ve Krunic için devrede (3 Haziran 2019)

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda Serie A'dan Serie B'ye düşen Empoli'den Francesco Caputo ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor.

Pianeta 'de yer alan habere göre , Miha Zajc'ın ardından yeniden Empoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu sefer hedefte 31 yaşındaki golcü Francesco Caputo ve 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic var.

2018-19 sezonunu 38 puanla 18. sırada tamamlayarak Serie B'ye düşen Empoli'de Caputo, çıktığı 38 lig maçında 16 gol atıp 3 de asist yaparak Serie A takımlarının radarına girmeyi başardı. 33 lig maçında 5 kere ağları havalandıran Bosnalı Krunic'in ise yalnızca Serie A'dan değil Avrupa'dan da teklifler aldığı öne sürüldü.

Empoli'nin Krunic için 6-7 milyon euro civarı bir rakam istediği belirtildi.

Fejsa transferinde sona gelindi

'in O Jogo adlı gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki defansif orta sahası Ljubomir Fejsa'nın transferi için ile anlaşma sağladı.

2013 yılında Olympiacos'tan 4.5 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Sırp futbolcuya Beşiktaş'tan da teklif geldiği ancak kulübün, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin Fejsa'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Benfica forması ile 164 maça çıkan Fejsa, 2013'ten bu yana 5 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kieran Gibbs transferinde Newcastle engeli

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin, İngiltere Championshipekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen 29 yaşındaki eski Arsenalli Kieran Gibbs ile ilgileniyor. Ancak Premier Lig ekiplerinden 'ın da Gibbs ile ilgilenmesinin, bu transferin gerçekleşmesinde pürüz yarattığı öne sürüldü.

36 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Gibbs, 2007 - 2017 yılları arasında forması giymişti.