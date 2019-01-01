Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Diego Costa bombası

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'den çok önemli bir isim gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre sportif direktör Damien Comolli, söz konusu transfer için nabız yoklamaya başladı.

30 yaşındaki golcü ile görüşen ve maliyet araştırması yapan sarı lacivertlilerin asıllı İspanyol golcünün transferinde nasıl bir adım izleyeceği merak konusu.

Kolarov için 'dan iyi haber

33 yaşındaki Sırp yıldız Kolarov ile anlaşmaya varan ve kulübü Roma'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

TRT Spor 'un haberine göre, Roma'nın genç savunmacı Gianluca Mancini'yi kadrosuna katmasının ardından Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

Skrtel kalıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve başka takımlarla görüşmeye başlayan Martin Skrtel istediği teklifleri bulamadı.

Hürriyet 'in haberine göre son olarak ile görüşen ancak aradığı teklifi bulamayan deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'ye haber göndererek daha önceden yapılan 1 yıllık sözleşme yenileme teklifini kabul ettiğini bildirdi.

34 yaşındaki Slovak futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Eljif yerine İrfan Can ve Mahmut

Genç yıldızı Eljif Elmas'ı yüksek bir bonservis bedeli ile 'ye göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, elde edeceği gelirle iki orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor.

Sözcü 'de yer alan haberde sarı lacivertlilerin Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için girişimlere başlayacağı ifade edildi.