Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Carlinhos önerisi (27 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Asist Analiz'den Oğuz Öztürk'ün haberine göre İsviçre'nin Lugano takımında oynayan Brezilyalı santrfor Carlinhos Junior, 'ye önerildi.

İddialara göre menajerler, sarı-lacivertli ekibe Carlinhos'u "Yeni Alex" olarak önerdi. Fenerbahçe'nin ise 24 yaşındaki futbolcu için herhangi bir girişimde bulunmadığı ileri sürüldü.

2018-19 sezonunda Lugano formasıyla 31 lig maçına çıkan Carlinhos, 13 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, uzun süredir uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp Alman futbolcu Max Kruse ile her konuda anlaştı.

Sturridge sürprizi

Fenerbahçe, 'la yollarını ayıran Daniel Sturridge'le görüşüyor.

Yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın menajeri, kapıyı senelik 4 milyon euro'dan açtı.

Fenerbahçe 3 milyon euro'da ısrarcı olurken, pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kritik gün cuma

Sarı lacivertli yönetim, cuma günü UEFA'dan gelecek karara göre transfer gündemindeki isimleri sonuca bağlayacak.

Sabah 'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, transfer yasağı gelmesini beklemiyor ancak 'satmadan alamazsın' kuralının devam edeceği görüşünde.

Cuma günü belli olacak karardan sonra ilk iş olarak Eljif Elmas'ın satışı için karar verilecek ve gelecek oyunculara imza attırılacak.

Elmas için son olarak kulübü talip oldu ve 19 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu transferin sonuçlanmasının ardından öncelik forması giyen Aleksandar Kolarov'a verilecek.

Orta sahaya genç yıldız

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Akşam' ın haberine göre sarı lacivertliler, 'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i gündemine aldı. Vasco De Gama altyapısından yetişen genç yıldız adayı, geçtiğimiz sezon İspanya'nın ekibinde kiralık olarak forma giydi.