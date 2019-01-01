Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş antrenörüne Fenerbahçe'den teklif (17 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade ile görüştüğünü bildirdi.

Öztürk, Sambade'ye, “Fabri ile birlikte ’ye gideceğin yönünde haberler çıktı. Doğru mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Sambade ise 6 ay önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin kendisini aradığını ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.

Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe Takvim'de yer alan habere göre 'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için 'a 3.5 milyon euro + Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

Fenerbahçe'ye Danimarkalı stoper

Habertürk' ün haberine göre Fenerbahçe, Skrtel'in ayrılması durumunda 'ın 29 yaşındaki stoperi Mathias Jorgensen için girişimlerde bulunacak.

Huddersfield'a Kopenhag'dan transfer olan Jorgensen, takımn Premier Lig'den düşmesinin ardından İngiltere'den ayrılabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den Ribery çalımı

21 yaşındaki Murat Sağlam'ı kadrosuna katan ve Kolarov transferinde de önemli aşama kaydeden Fenerbahçe, Franck Ribery'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri ile görüşen sportif direktör Comolli teklifini iletti. 2 yıl daha futbol oynamak isteyen Ribery, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fransız yıldızın transferini netleştirmesi için UEFA'dan gelecek karar bekleniyor. (Fotomaç)

Stoper'e son aday Kabasele

Skrtel'in sözleşme teklifini kabul etmemesi üzerine stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son ismin Christian Kabasele olduğu iddia edildi.

'da forma giyen Kongo asıllı Belçikalı stoper, sarı lacivertlilerden düşünmek için süre istedi. Fenerbahçe, Premier Lig'de bu sezon 19 maça ilk 11'de başlayan Kabasele'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak amacında. (Takvim)

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Yasir Subaşı yuvaya dönüyor

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, altyapısından yetiştirip Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli ekibin Yasir için Ümraniyespor'a 1 milyon TL bonservis ödeyeceği iddia edildi.

1. Lig ekibi 'un da ilgilendiği 23 yaşındaki sol bek, 2018-19 sezonunda Ümraniyespor formasıyla toplam 24 maçta forma giyip 1 kez ağları havalandırdı.

İspanya'dan Kjaer iddiası

Stoper arayışları süren Fenerbahçe için İspanya'dan önemli bir iddia geldi.

Marca 'da yer alan habere göre 'da sportif direktörü Monchi, Simon Kjaer'i önümüzdeki yıl kadroda düşünmüyor. Endülüs ekibinin Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna katmasının ardından 30 yaşındaki Kjaer'in Fenerbahçe'ye dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de forvete ya Mitrovic ya Kalinic

Forvet transferinde işi şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre sarı lacivertliler 'ın Sırp golcüsü Mitrovic ya da 'de forma giyen Hırvat Nikola Kalinic'ten en az birini kiralamak istiyor.