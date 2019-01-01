Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ali Koç, Visca için devreye giriyor (15 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

'de Ali Koç, Medipol 'in yıldızı Edin Visca için devreye giriyor.

Sarı lacivertlilerin, Başakşehir'in takımda kalacağını açıkladığı Visca için ısrarı sürüyor. Başkan Ali Koç, 29 yaşındaki Bosnalı oyuncu için Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip Başakşehir'e yeni bir teklif sunacak. (Posta)

Emre Kılınç, Kadıköy yolcusu

Yerli takviyesi için çalışamalarını sürdüren Fenerbahçe, Demir Grup formasıyla çıkışa geçen Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 225 bin euro karşılığında 'dan Sivasspor'a transfer olmuştu. (Sporx)

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Fenerbahçe'ye Yunan forvet

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı forveti komşuda buldu. Sarı lacivertliler, bonservisi PAOK'ta bulunan 23 yaşındaki Efthimis Koulouris ile ilgileniyor. Koulouris, geçtiğimiz sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçirmiş ve attığı 25 golle gol kralı olmuştu. (Milliyet)

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Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Martin Skrtel, sarı lacivertlilerin 1.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık teklifini beğenmedi. Kariyerinin son kontratını imzalayacağını düşünen Slovak futbolcu, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. (Milliyet)

Konoplyanka bitmek üzere

Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Yevhen Konoplyanka için gün sayıyor. Sarı lacivertliler, Ukraynalı yıldız oyuncu ile senelik 2.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. ( )