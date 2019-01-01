Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ali Koç, Luiz Gustavo için Fransa'da

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

’nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler transferi noktalamak için ’ya gidiyor.

Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli, Marsilyalı Luiz Gustavo transferini sonlandırmak için kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 lig maçına çıktı, 2 gol attı.

Çözüm altyapıda bulundu

30-31 Temmuz'da Audi Cup'a katılacak olan Fenerbahçe'de defans sorunu baş gösterirken teknik heyetin altyapıda yetişen Okan Turp'u bu bölge için hazırladığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncuyu kafileye dahil edecek olan teknik direktör Ersun Yanal'ın genç öğrencisini Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

Comolli'den çıkarması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli uzun süredir gündemde olan transferleri sonlandırmak için İtalya'ya gitti.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre Comolli, Kolarov, Juan Jesus ve Diego Perotti transferlerinin bitirmek üzere masaya oturacak.

Sarı lacivertliler Kolarov'u bonservisiyle isterken, Jesus ve Perotti ise satın alma opsiyonlu kiralanacak.

Yeni Eljif Elmas

Sarı lacivertliler, Makedonlar’ın yeni yıldızı Darko Churlov için girişimde bulundu.

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Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki yıldız için Köln’e teklifte bulunacak.

Genç oyuncu şimdiye kadar çıktığı 87 maçta 30 gol atarken 9 da asist yaptı. Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak sonrasında Avrupa devlerine pazarlamak istiyor.