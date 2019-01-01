Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adebayor Fenerbahçe'den garanti istedi (22 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

'den ayrılan Togo'lu golcü Emmanuel Adebayor, 'nin maç başı ağırlıklı 1 senelik anlaşma önerisini reddetti. Golcü futbolcu garanti ücret konusunda ısrar ediyor.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, yedek forvet olarak düşündüğü Adebayor’a maç başı ağırlıklı 1 senelik anlaşma önermişti. 35 yaşındaki futbolcunun ise sözleşmede garanti ücret konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, listedeki diğer isimlerle yapacağı görüşmelerin ardından Adebayor ile ilgili son kararını verecek.

Fenerbahçe, Emre Kılınç'ta mutlu sona ulaştı

2018-19 sezonunu kötü geçiren sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Hücum hattına takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, TRT Spor'un haberine göre Demir Grup 'da oynayan 24 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı.

Orta sahanın solunda görev alan Kılınç, 2018-19 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 7 gol atıp 7 de asist yaptı.

Kruse'nin menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer gündeminden düşmeyen Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceğini duyurdu.

'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki Alman golcünün sarı-lacivertli ekip ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlaması bekleniyor.

Kariyeri boyunca , St. Pauli, Borussia ve gibi Alman takımlarında forma giyen Kruse, geride kalan sezonda Werder Bremen forması ile çıktığı 36 resmi maçta 12 kez ağları havalandırırken 14 de asist yaptı.

Konoplyanka ve Kruse transferlerinde sona doğru

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 'ya gidecek.

Fanatik 'in haberine göre Damien Comolli, Yevhen Konoplyanka ve Max Kruse transferlerini sonuca ulaştırmak istiyor.

Konoplyanka'ya yıllık 3 milyon euro, 'ye ise 3 milyon euro bonservis bedeli önerilecek. Mayıs ayında görüşülen Max Kruse'den ise cevap alınacak.

Tolgay Arslan'a West Bromwich kancası

Fenerbahçe'ye ocak ayı transfer döneminde katılan Tolgay Arslan'a İngiltere'den talip var.

Takvim 'in haberine göre, West Bromwich Albion Tolgay Arslan için sarı lacivertli kulübe teklif götürecek.

West Bromwich çalıştırıcısı Slaven Bilic'in yakından tanıdığı Tolgay'ın transferi için istekli olduğu öne sürüldü.

Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe Takvim'de yer alan habere göre 'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için 'a 3.5 milyon euro + Barış Alıcı'yı önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi.

26 yaşındaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.

Beşiktaş antrenörüne Fenerbahçe'den teklif

Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade ile görüştüğünü bildirdi.

Öztürk, Sambade'ye, “Fabri ile birlikte Fenerbahçe’ye gideceğin yönünde haberler çıktı. Doğru mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Sambade ise 6 ay önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin kendisini aradığını ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.