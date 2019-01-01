Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Umut Meraş için devreye girdi

Günün öne çıkan Fenerbahçe transfer haberleri burada...

Adı sık sık Beşiktaş’la anılmasına rağmen henüz resmi bir adım atılmayan Umut Meraş için devreye girdi.

Akşam' da yer alan habere göre Ersun Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım'a alternatif olarak Umut'u istediği ve sarı-lacivertli yönetimin de girişimlere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki beş isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin tepesinde 5 isim bulunuyor.

Fotomaç' ın haberine göre Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo ile prensip anlaşmasına varıldı. Sportif Direktör Comolli, 31 yaşındaki Brezilyalının kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü konusunda görüşmelere devam ediyor. Yönetim, 'in gözden çıkardığı Laurent Koscielny ve Shkodran Mustafi'yi listenin başına yazarken stoper transferi için düşünülen diğer isimler ise 'da oynayan Simon Kjaer ve 'dan Zanka.

Öte yandan Ljubomir Fejsa'nın transferini sakatlık şüphesiyle beklemeye alan Fenerbahçe'de Martin Skrtel, kendisine daha önceden yapılan teklifi kabul ederse takımda kalacak.

Zanka için 3.5 milyon euro

Martin Skrtel'e yeni sözleşme öneren ancak 34 yaşındaki Slovak futbolcuyla anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe yönetimi, stoper takviyesi için gözünü Ada'ya çevirdi.

Sabah 'ın haberine göre sarı lacivertliler, Huddefsfield'ın Danimarkalı stoperi Zanka için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardı. 29 yaşındaki deneyimli savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Tam adı Mathias Jattah-Njie Jørgensen olan tecrübeli futbolcu, 23 kez Milli Takımı formasını giydi.

Kolarov'un alternatifi Monreal

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Aleksandar Kolarov isteği sürüyor.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli Sırp futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isterken oyuncunun kulübü 'nın bonservis ısrarı sürüyor. Sarı lacivertliler, Kolarov için Roma ile görüşmelere devam ederken Sırp futbolcunun alternatifini Arsenal'de buldu.

Fenerbahçe, 33 yaşındaki İspanyol futbolcu Nacho Monreal'i gündeme aldı. Tecrübeli futbolcu sol bek ve sol stoper pozisyonlarında oynayabilmesi sebebiyle sarı lacivertlilerin ilgisini çekiyor.

Sturridge için görüşmeler sürüyor

Forvet transferinde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Takvim 'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge için görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki İngiliz golcü yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret talep ederken sarı lacivertlilerin teklifi 3 milyon euro. İki tarafın da fedakarlık yapması ve imza parası konusunda anlaşma sağlanmasıyla transferin olumlu olarak noktalabileceği ifade ediliyor.

Andre Silva bombası!

Max Kruse transferiyle hücum hattına güç katan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi 'ın kadroda düşünmediği Andre Silva.

Fanatik 'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon genç yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama yoluyola kadrosuna katan Sevilla, oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 23 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak isteyen yönetim tüm şartları zorlayacak.

Sevilla forması ile çıktığı 40 resmi karşılaşmada 11 gol atan Andre Silva, 2017 yazında 38 milyon euro bedelle 'dan Milan'a transfer oldu.