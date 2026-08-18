Yaz transfer döneminin en dikkat çeken transferlerinden birinde, Barcelona İspanyol orta saha yıldızı Rodri'yi Manchester City'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfer, Katalan kulübünün son yıllardaki en önemli transferlerinden biri olarak nitelendirildi.

Barcelona bugün Salı günü yayımladığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester City ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını duyurur."

Resmi açıklama, iki kulüp arasında nihai anlaşmaya varılmasından günler sonra geldi. Manchester City, Barcelona'nın yaklaşık 76,5 milyon euro toplam değerdeki teklifini (yaklaşık 60 milyon euro sabit ücret ve gerçekleşebilir bonuslar) kabul etti.

30 yaşındaki Rodri, Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası da dahil olmak üzere resmi işlemleri tamamlamak için Pazartesi günü Barcelona'ya geldi.

İspanyol oyuncu, takıma katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek gelişinde şunları söyledi: "Barcelona forması giymek gerçekleşen bir hayaldi. Son derece mutluyum ve takım arkadaşlarımla çalışmak için heyecanlıyım."

Rodri, şu anda dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında Ballon d'Or'u kazandı ve İspanya Milli Takımı'nı tarihindeki ikinci kez şampiyonluğa taşıyarak 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca Manchester City ile yedi sezonda, aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve dört Premier Lig şampiyonluğunun da bulunduğu 12 önemli kupa kazandı.

Rodri'nin, özellikle sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalması beklenen Frenkie de Jong'un yokluğunda, Pedri, Gavi ve Dani Olmo gibi yıldızların yanında Barcelona'nın orta sahasını güçlendirmesi bekleniyor. Katalan kulübü, İspanyol oyuncunun La Liga şampiyonluğunu savunmasına ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olacak nitelikli bir katkı sağlamasını umuyor.

Bu transferle Barcelona, başka oyuncuların da katıldığı bu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek mevcut teknik heyetin liderliğinde iddialı bir proje inşa etmeyi sürdürüyor.