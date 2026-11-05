Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin sona ermesine rağmen, çarpıcı bir sürprizle uluslararası düzeyde futbolu bırakma kararını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan.
Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin sona ermesine rağmen, çarpıcı bir sürprizle uluslararası düzeyde futbolu bırakma kararını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan.
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