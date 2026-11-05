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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo büyük bir sürprizle milli takımı bıraktığını açıkladı

C. Ronaldo
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin sona ermesine rağmen, çarpıcı bir sürprizle uluslararası düzeyde futbolu bırakma kararını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan.

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