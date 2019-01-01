Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Volkan Babacan Beşiktaş yolcusu
FotoMaç' ın haberine göre; Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanmasıyla kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Volkan Babacan'la yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.
Başakşehir'in, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer'le anlaştığı anda, Babacan'ın Beşiktaş'la olan tranferine onay verileceği söyleniyor.
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Beşiktaş'ın, Khouma Babacar ısrarı devam ediyor
Burak Yılmaz'ın sakatlanmasıyla Beşiktaş, yeni santrfor arayışlarına devam ediyor.
İtalyan basının haberine göre; Beşiktaş'ın yeni hedefi Khouma Babacar.
Siyah beyazlı takımın yakından ilgilendiği Babacar, önceliğinin Lecce olduğunu açıkladı.
Yeniden: Lewis Holtby
Aspor'un haberine göre; Beşiktaş, Kagawa'nın Zaragoza'ya tranferinden sonra bonservisi elinde bulunan Lewis Holtby'le yeniden görüşmelere başlayacak.
Vincent Aboubakar yeni transfer listesinde
Aspor'un haberine göre; 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Burak Yılmaz için alternatif arayan Beşiktaş'ın yeni hedefinin Vincent Aboubakar olduğu konuşuluyor.
2017-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar için siyah beyazlı takımın sınırlarını zorlayacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 19 gol atmıştı.