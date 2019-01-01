Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Volkan Babacan Beşiktaş yolcusu

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

FotoMaç' ın haberine göre; Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanmasıyla kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Volkan Babacan'la yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.

'in, 'dan Muhammet Şengezer'le anlaştığı anda, Babacan'ın Beşiktaş'la olan tranferine onay verileceği söyleniyor.

Beşiktaş'ın, Khouma Babacar ısrarı devam ediyor

Burak Yılmaz'ın sakatlanmasıyla Beşiktaş, yeni santrfor arayışlarına devam ediyor.

İtalyan basının haberine göre; Beşiktaş'ın yeni hedefi Khouma Babacar.

Siyah beyazlı takımın yakından ilgilendiği Babacar, önceliğinin Lecce olduğunu açıkladı.

Yeniden: Lewis Holtby

Aspor'un haberine göre; Beşiktaş, Kagawa'nın Zaragoza'ya tranferinden sonra bonservisi elinde bulunan Lewis Holtby'le yeniden görüşmelere başlayacak.

Vincent Aboubakar yeni transfer listesinde

Aspor'un haberine göre; 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Burak Yılmaz için alternatif arayan Beşiktaş'ın yeni hedefinin Vincent Aboubakar olduğu konuşuluyor.

2017-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar için siyah beyazlı takımın sınırlarını zorlayacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 19 gol atmıştı.