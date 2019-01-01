Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trezeguet bombası (14 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Beşiktaş, kenar oyuncuları Lens ve Quaresma'nın geleceklerinin belirsiz olması sebebiyle bu pozisyona takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi çok istediği Trezguet için 'nın kapısını çaldı.

Fotomaç 'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi Lens ve bir miktar para ile transferi noktalamak isterken Kasımpaşa takas tekliflerine sıcak bakmıyor. Başkan Fikret Orman bizzat devreye girerek transferi bitirmek için görüşmeleri sürdürecek.

Ademola bombası

Beşiktaş'ta kanat transferi için arayışlar sürerken sürpriz bir ism ortaya çıktı.

TRTSpor'un haberine göre yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği Ademola Lookman için görüşmelere başlıyor.

Bonservisi 'da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş, Diabate'yi kiralayabilir

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota Fousseni Diabate'ye çevrildi. Kiralık forma giydiği Demir Grup 'da dikkatleri üzerine çeken Diabate, uygun şartlar oluşması durumunda opsiyonlu olarak kiralanacak. (Fanatik)

Beşiktaş, Alman yıldızı gözüne kestirdi

Beşiktaş geçen yılı 'ta kiralık olarak geçiren Sebastien Rode'yi gündemine aldı. ile bir yıl daha sözleşmesi devam eden Rode'nin kiralanması gündemde. (Fanatik)