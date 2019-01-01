Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunmaya Mangala sürprizi (25 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Vida'nın yanına önemli bir oyuncuyu transfer ederek savunmayı sağlama almak isteyen Beşiktaş, 'den Eliaquim Mangala'yı gündemine aldı.

Sözcü 'nün haberine göre siyah beyazlılar, Manchester City'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakan Mangala ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı yöneticiler, Manchester City'ye 2 milyon euro bonservis önerirken İngiliz ekibinin 3.5 milyon euro'da direttiği belirtildi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mangala, önceki sezonlarda ve gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.

Medel ayrılmak istiyor

Beşiktaş yönetimi takıma katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katmak için çalışmalarını sürdürürken kaynak yaratmak adına bazı oyuncularla da yollarını ayırabilir.

Milliye t' te yer alan habere göre İstanbul'da mutlu olmayan Gary Medel, İngiltere'ye transfer olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 31 yaşındaki Şilili yıldızın takımda kalmasını istemesine rağmen oyuncunun ayrılmakta ısrarcı olması halinde transfere onay vereceği öğrenildi.

Ülkesi Şili ile Copa America'da mücadele eden Medel, Beşiktaş forması ile toplam 75 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş, Tyler Boyd ile anlaştı

Beşiktaş, Umut Meraş transferi için 'un yeni başkanı ile bir kez daha görüşecek.

Takvim 'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Bursaspor'un eski yönetimi ile anlaşmaya varmıştı. Ancak kongre sonrası göreve gelen Bursaspor 'un yeni başkanı Mesut Mestan, eski yönetimin yaptığı anlaşmaları tanımayacağını söyleyince transfer riske girdi.

Siyah beyazlılar, Mesut Mestan ve ekibi ile bir kez daha görüşerek milli oyuncunun transferini netleştirmek istiyor. Başkan Fikret Orman, Bursaspor yönetimini ikna etmek için yeşil beyazlılara önerdiği 13 milyon TL bonservis ücretini daha az taksitte ödemeyi teklif edecek.

Sağ bek transferi bitiyor

Sağ bek transferi için birçok oyuncuyla görüşen Beşiktaş, Bruno Peres transferinde mutlu sona yaklaştı.

Star 'ın haberine göre siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Brezilyalı ile yıllık 2 milyon euro'ya el sıkışan yönetim, İtalyan ekibini de 2 milyon euro bonservis bedeline ikna etti.

Kulüplerin ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilirken anlaşmanın sağlanmasının ardından oyuncunun İstanbul'a geleceği belirtildi.