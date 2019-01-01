Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş için Sami Khedira iddiası (22 Haziran 2019)

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Yeni gündem Sami Khedira

Transferde ince eleyip sık dokuyan siyah beyazlılar için flaş bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, 'ta geleceği belirsiz olan Alman oyuncu için ilk temaslar kuruldu.

2 yıl daha İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan orta saha için, abisi ve menajeri Denny Khedira ile görüşüldüğü ifade edildi.

Beşiktaş, Tyler Boyd ile anlaştı

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Guimaraes ile görüşmelerini sürdürüyor. İddialara göre Beşiktaş, 24 yaşındaki Amerikalı futbolcu için 2 milyon euro ödeyecek.

2018-19 sezonunda Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maça çıkan Boyd, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Bachirou, Beşiktaş'ı doğruladı! "İlgilendiklerini duydum..."

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İsveç basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Expressen 'in haberine göre Malmö forması giyen orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Beşiktaş'ın Malmö ile bu transfer için henüz resmi olarak temasa geçmediği de kaydedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncu da gazeteye verdiği röportajda, "Yakın çevremden Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duydum. Ne kadar ciddi olduklarını bilmiyorum ama bu durum beni memnun etti. Beşiktaş büyük bir kulüp. Onlar karşı oynama fırsatı bulmuştuk. Çılgın bir taraftar kitlesi ve harika bir hikayeleri var. Şu anda Malmö'de olmaktan ötürü mutluyum ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Ama her zaman söylediğim gibi, hedefim daha büyük bir kulüp ve daha iyi bir ligde oynamak." ifadelerini kullandı.