Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sağ beke Peres veya Douglas (23 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem sağ bek transferi.

beIN Sports 'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi 'da bulunan Bruno Peres ve geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Douglas ile görüşmelerini sürdüyor. 28 yaşındaki Brezilyalı Douglas, bonservisi olmaması sebebiyle Beşiktaş'a daha yakın.

Dorukhan ve Güven'e yoğun ilgi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yakaladıkları çıkışla dikkatleri üstüne çeken Dorukhan ve Güven, dev kulüplerin takibinde. Yönetim, genç yıldızlarına olan ilgiden memnun olsa da yüksek bir bonservis teklifi gelmediği takdirde Dorukhan ve Güven'i göndermeye sıcak bakmıyor. (Milliyet)

Beşiktaş, Tyler Boyd ile anlaştı

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Guimaraes ile görüşmelerini sürdürüyor. İddialara göre Beşiktaş, 24 yaşındaki Amerikalı futbolcu için 2 milyon euro ödeyecek.

2018-19 sezonunda Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maça çıkan Boyd, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, Margreitter'i bitiriyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Georg Margreitter transferinde sona yaklaştı.

Transfer döneminde yüksek bonservis bedellleri ödemek istemeyen Beşiktaş yönetimi, forması giyen Georg Margreitter ile anlaşmak üzere. 30 yaşındaki Avusturyalı stoperin transferinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. (beIN Sports)