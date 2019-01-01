Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Narsingh, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transferde önceliği kanat pozisyonuna veren Beşiktaş, Luciano Narsingh transferinde sona yaklaştı.

Fotomaç 'ın haberine göre siyah beyazlılar, 1 Temmuz itibariyle Swansea'den ayrılan Luciano Narsingh'i kadrosuna katıyor. 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuyu önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmeyi planlıyor.

2017 yazında Eindhoven'dan Swansea'ye transfer olan Narsingh, geçtiğimiz sezon yalnızca iki maçta süre alabildi.

Ömer Toprak transferinde iyi haber

, eski futbolcusu Hummels'i yeniden kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi, Alman devinin Hummels transferi sonrası harekete geçiyor.

Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, Ömer Toprak için kiralama teklifiyle Alman ekibinin kapısını çalacak. Savunmaya yapılan son takviyeyle stoper rotasyonunda iyiden iyiye geri planda kalan 29 yaşındaki milli futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Rota Di Placido'ya döndü

Transferde yüksek maliyetli oyunculardan kaçınan Beşiktaş, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi 'da bulunan Brezilyalı Bruno Peres'den oyuncunun yüksek maaş beklentisi sebebiyle vazgeçti. Beşiktaş yönetiminin şimdiki hedefi ise Leonel Di Placido.

25 yaşındaki Arjantinli sağ bek, ülkesinin takımlarından Lanús'ta forma giyiyor.

, Dorukhan için ısrarcı

Sportif Direktörü Igli Tare, Dorukhan Toköz'ün transferi için İstanbul'a geldi.

Hürriyet'in haberine göre 23 yaşındaki milli futbolcu için Beşiktaş'a 8 milyon euro öneren İtalyan ekibi, siyah beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Inter, Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeli istediği Dorukhan için yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

Mikel için temas kuruldu

Beşiktaş'ın stoper transferi için ismi geçen futbolculardan Mikel Villanueva'nın menajeri ile ilk temas kuruldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, bonservisi 2 takımlarından Malaga'da bulunan Venezuelalı oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar, kulübü ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmesi halinde Malaga'ya resmi teklif yapacak.