Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Lecce, Burak Yılmaz transferini askıya aldı

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Fotomaç 'ın haberine göre Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet Gianluca Lapadula'yı transfer ediyor.

İtalyan ekibinin Burak Yılmaz için Beşiktaş'a yaptığı ilk teklif 1.5 milyon euro'ydu. Siyah beyazlı yönetimden gelen olumsuz yanıt sonrası teklifini 2.5 milyon euro'ya çıkaran Lecce, milli futbolcuya da 2.5 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

Buna karşılık ne Beşiktaş yöneticileri ne de Burak Yılmaz teklife yanaşmadı.

Bu sezon 'yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce'nin, Burak Yılmaz transferinden vazgeçip Lapadula'yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.

Gönlü Beşiktaş'ta

Siyah beyazlıların gündeminin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor.

Fotomaç 'ın haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüşen Tyler Boyd'un "Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isterim, umarım hiç bir sorun yaşanmaz" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı, 4 asist yaptı.

Avcı'nın yeni hedefi Türkkalesi

Beşiktaş'ta sağ bek adaylarının arasına 2’de top koştura Resul Türkkalesi de katıldı.

Fanatik 'te yer alan habere göre Bayern Münih B Takımı'nda forma giyen Türkkalesi için devreye giren siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.

Gündemdeki isim Jony

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Malaga'da oynayan İspanyol sol kanat Jony oldu.

Sabah 'ın haberine göre geçtiğimiz sezon Deportivo 'te kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi toplayan Beşiktaş'ın, menajerler aracılığıyla transfer için nabız yokladığı öğrenildi.

Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Lens'e talip var

Jeremain Lens için Olympiakos ve Panathinaikos devreye girdi.

Sabah 'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i Olympiakos ve Panathinaikos istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli futbolcuya resmi teklif yapmaya hazırlanan Yunan ekiplerinden 3 milyon euro talep edecek olan Beşiktaş, beklemeye geçti.

Visca için takas formülü

Beşiktaş, ’den Edin Visca için tüm şartları zorlayacak.

Siyah beyazlı yönetiminin, Abdullah Avcı’nın Başakşehir’den öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi.

Bu doğrultuda Boşnak futbolcunun 15 milyon euro’luk bonservis bedeli nedeniyle siyah beyazlıların bir çözüm arayışı içerisinde olduğu ve takas formülüne başvuracağı gelen haberler arasında.

, Dorukhan için geliyor

Fanatik 'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz için Inter devreye girdi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin özellikle istediği öğrenilen 23 yaşındaki futbolcu için yetkililer önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Inter’in teklifinin 12 milyon euro civarında olacağı konuşulurken, siyah beyazlı ekibin ise istediği rakamın 15 milyon euro olduğu öğrenildi.