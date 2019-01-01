Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Klopp, Dorukhan'ı gözüne kestirdi (18 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu , sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Beşiktaş'lı Dorukhan Toköz ile ilgileniyor.

The Sun , Dorukhan'ın karşısında gösterdiği etkileyici performansla alkış topladığını belirtirken, önümüzdeki sene Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Jurgen Klopp'un orta saha rotasyonunda 23 yaşındaki milli oyuncuyu da görmek istediği ifade edildi.

Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Vida'ya yeni partner geliyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ekibi 'in formasını giyen Georg Margreitter ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

Akşam' da yer alan habere göre siyah beyazlılar, 30 yaşındaki Avusturyalı futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da küme düşen Nürnberg ile 27 lig maçına çıkan Margreitter 2 gol attı.

, Bolasie'ye yeşil ışık yaktı

Kanat transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bonservisi Everton'da bulunan Yannick Bolasie ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fanatik' te yer alan habere göre siyah beyazlılar, Everton'ın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, Cenk Tosun transferinde iyi ilişkiler kurduğu Everton yönetimiyle görüşerek yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yannick Bolasie, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık olarak geçirmişti.

Beşiktaş, Robben için sıraya girdi

10 yıllık macerası sonrası 'ten ayrılan Arjen Robben, Sky Sports' a yaptığı açıklamada geleceğine birkaç hafta içerisinde karar vereceğini söyledi.

'da yayın yapan VTBL 'in haberine göre Hollanda ve 'dan teklifler alan Robben ile ve Beşiktaş'ta ilgileniyor.

Kanat transferi için son hedef Eduok

Quaresma ve Lens'in geleceği hala netleşmeyen Beşiktaş'ta kanat transferi için çalışmalar sürüyor.

beIN Sports 'un haberine göre siyah beyazlılar, son olarak forması giyen Samuel Eduok'u gündemine aldı.

25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan BB Erzurumspor'a transfer olmuş ve forma giydiği 15 karşılaşmada 4 gol atmıştı.