Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kerim Alıcı mesaisi

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, forması giyen 22 yaşındaki Kerim Alıcı'yı gündemine aldı.

Fanatik 'in haberine göre yönetim, Abdullah Avcı'nın kadrosuna görmeyi çok istediği genç futbolcu için çalışmalarına başladı.

Altınordu formasıyla 58 karşılaşmasında görev alan Kerim, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.

Beşiktaş'a sürpriz genç

Transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen Beşiktaş, aradığı sağ beki 2'de buldu.

Fotomaç 'ın haberine göre siyah beyazlılar Bayern Münih 2 forması giyen 20 yaşındaki Mert Yılmaz için harekete geçti.

Yönetim, geçtğimiz sezon Bayern Münih 2 takımıyla 27 maça çıkan genç yıldız için resmi teklifini sundu.

Burak yeni sözleşme istiyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın takımda kalmak için yeni sözleşme istediği öne sürüldü.

Sabah 'ta yer alan habere göre Lecce'nin kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcadığı tecrübeli golcü, takımda kalmak için yeni sözleşme istiyor.

Alacaklarının bir bölümü içeride olan yıldız futbolcunun 2021 yılında sona erecek sözleşmesinin iki yıl daha uzatılmasını istediği belirtildi.

Kagawa'da umut ışığı

Yeni sezon hazırlıkları için turuna çıkan 'un kamp kadrosunda Shinji Kagawa ve Andre Schürrle yer almadı.

Sözcü' de yer alan habere göre devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Kagawa için siyah beyazlılar adına umut ışığı belirdi.

İki oyuncunun da kulüp arayışları sürerken akıllara Fikret Orman’ın sezon sonunda Kagawa hakkında yaptığı açıklama geldi. Orman yıldız oyuncu için, “Kagawa’yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya’da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder” ifadelerini kullanmıştı.