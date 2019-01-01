Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Jamilu Collins transferinde sona gelindi

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Tyler Boyd ve Douglas transferlerinden sonra rotasını diğer mevkilere çeviren Beşiktaş, Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'in transferini bitirmek için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki yıldız için menajerler aracılığıyla Alman kulübüne teklif gönderen yönetim, işin boyutunu daha da ileriye taşımaya karar verdi.

Abdullah Avcı'nın mutlaka alınmasını istediği genç sol bek için kiralama teklifinde bulunan yönetimin, bu teklifin kabul edilmemesi halinde bonservis bedeli vermeyi göze aldığı vurgulandı.

Kagawa İspanya yolcusu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu yaz yeniden kadrolarına katmak için görüşeceklerini duyurduğu Shinji Kagawa'nın 'ya transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

İspanya'da yayın yapan Television de Galicia kanalı, 30 yaşındaki yıldız ismin 'ya transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Avcı iptal etti

Beşiktaş Yönetimi, daha önce siyah beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu Atınç Nukan ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

Gazetesi'nin haberine göre Abdullah Avcı ise istediği gibi sol ayaklı olmasına rağmen top hakimiyetinin zayıf olması sebebiyle Atınç’ın transferine sıcak bakmıyor.

Indi adım adım Beşiktaş'a

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferini Martins Indi ile çözdü.

Anlaşmaya varılan Vitor Hugo'nun son anda Palmeiras'a gitmesinin ardından Indi'ye yönelen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi bu teklifi geri çevirerek futbolcusunu 6 milyon euro bonservis bedeliyle vereceklerini bildirdi. Bu noktadan sonra kıran kırana bir pazarlık başladı.



Stoke City küme düştüğü için ayrılmak isteyen Indi ile daha önce el sıkışan Beşiktaş ise görüşmelerde rakamı 4 milyon euro'ya kadar çekmeyi başardı. Parayı dört eşit taksitte ödemeyi planlayan Beşiktaş, detayların halledilmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

Siyah-beyazlılarda sol stoper sorunu çözüldükten sonra gözler Avcı'nın bir diğer isteği olan sol beke çevrildi. Listenin ilk sırasında ise forması giyen Riza Durmisi var.