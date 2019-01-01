Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fouad Bachirou açıkladı: "İlgilendiklerini duydum..." (20 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İsveç basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Expressen'in haberine göre Malmö forması giyen orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Beşiktaş'ın Malmö ile bu transfer için henüz resmi olarak temasa geçmediği de kaydedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncu da gazeteye verdiği röportajda, "Yakın çevremden Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duydum. Ne kadar ciddi olduklarını bilmiyorum ama bu durum beni memnun etti. Beşiktaş büyük bir kulüp. Onlar karşı oynama fırsatı bulmuştuk. Çılgın bir taraftar kitlesi ve harika bir hikayeleri var. Şu anda Malmö'de olmaktan ötürü mutluyum ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Ama her zaman söylediğim gibi, hedefim daha büyük bir kulüp ve daha iyi bir ligde oynamak." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz bilmecesi

İtalyan ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinde ısrarcı.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, bugün tatilden dönerek İstanbul'a gelecek olan Burak'la görüşerek hem teklifi yineleyecek, hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor.

Umut Meraş'ta sona doğru

Beşiktaş, 'da forma giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

TRT Spor'un iddiasına göre siyah beyazlı ekip, Bursaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'la anlaşma sağladı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, oyuncunun kulübüyle son bir görüşme gerçekleştirerek bu transferi nihayete erdirecek.