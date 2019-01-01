Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan'a karşılık Çalhanoğlu (11 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e İtalyan devi talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre Milan, Dorukhan'a karşılık gelecek planlarında yer almayan Hakan Çalhanoğlu ve bir miktar para teklif etmeye hazırlanıyor.

Milli takımın 'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansla alkış toplayan yıldız futbolcu ile Frankfurt, ve İnter gibi takımların da ilgilendiği öğrenildi.

Lecce, Burak Yılmaz'ın peşinde

Yeniden 'ya yükselen Lecce'nin Beşiktaş'lı milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fotomaç' ta yer alan habere göre 7 yıl aradan sonra yeniden Serie A'ya yükselen Lecce, milli yıldız Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

33 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında transfer olduğu Beşiktaş ile ligin ikinci yarısında 15 maça çıkmış ve 11 gol kaydetmişti.

Quaresma'nın yerine Akram Afif

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın ayrılma ihtimaline karşılık 22 yaşındaki Katarlı Akram Afif ile ilgileniyor.

Akşam 'ın haberine göre scout ekibinden tam not alan Afif için başkan Fikret Orman 2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Bonservisi Villareal'de bulunan genç isim geçtiğimiz sezonu 'ın Al Sadd kulübünde kiralık olarak geçirmişti.

Kana Bıyık bitmek üzere

Defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın 'la sözleşmesi sonra eren 29 yaşındaki savunmacı Jean Armel Kana Bıyık'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre siyah beyazlı yönetim tecrübeli futbolcu ve menajeriyle her konuda anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcunun transferi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde tamamlanacak.