Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Burak Yılmaz'dan İtalya kararı

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, bir yandan da mevcut kadrodaki oyuncların geleceği ile ilgili önemli kararlar veriyor.

Pek çok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, İtalya'nın Lecce kulbünün ilgilendiği Burak Yılmaz'ın tercihini bekliyor.

A Spor'un haberine göre tecrübeli santrforun İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Habere göre Burak Yılmaz, kısa süre içinde Lecce'ye imzayı atabilir.

Dorukhan'ın bonservisi belirlendi

Beşiktaş, özellikle İtalyan kulüplerinin transferi için yoğun uğraş verdiği Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi.

Sabah'ın haberine göre siyah beyazlılar, 'nin yaptığı 8 milyon euroluk teklifi geri çevirdi ve genç oyuncu için 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli kabul etmeyeceklerini belirtti.

ve gibi kulüplerin de takip ettiği 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılırken daha büyük bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

Tyler Boyd'da mutlu son çok yakın

Record, siyah-beyazlılar'ın Tyler Boyd için yaptığı teklifi yükselttiğini ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı.

Habere göre Guimaraes'le kontratının bitmesine bir yıl kalan ve Beşiktaş'tan gelen teklifi çok cazip bulan Boyd da kariyerine 'de devam etmek istediğini ekibine iletti.

Boateng bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir yıldızın ismi gündeme geldi.

Sky Sports Italya'nın ünlü muhabiri Di Marzio'ya göre Beşiktaş, bonservisi 'nun elinde bulunan ve 2018-19 sezonu devre arasında sürpriz bir şekilde 'ya kiralanan Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak istiyor.

Milli Takımı'nın da formasını giyen Boateng, Sassuolo'da kalmak yerine Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giyme ihtimalini değerlendiriyor. 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi 2021'de sona erecek.