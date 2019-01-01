Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Burak Yılmaz için son teklif (26 Haziran 2019)

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İtalya ekibi Lecce, Burak Yılmaz için son teklifini oyuncu ve siyah beyazlı kulübe sundu.

Hürriyet 'in haberine göre Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş'a ilk olarak 1.5 milyon euro önerdi ancak takip eden süreçte teklifini 2.5 milyon euro'ya çıkardı.

Burak Yılmaz'a ise senelik 2.5 milyon euro üzerinden 3+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Hedef Umut Güneş

Yeni sezon öncesi kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, genç oyuncu arayışlarına devam ediyor.

NTV Spor 'da yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, 'ın rezerv takımında forma giyen Umut Güneş’i transfer etmek istiyor.

Orta sahanın merkezinde, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncu, 2016’dan bu yana Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giyiyor.

Beşiktaş yönetimi, Stuttgart ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Umut’u düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katıp, oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor.

Kagawa geri dönüyor

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız, sezon sonunda ise siyah-beyazlılara veda etmişti. İspanya'ya gideceği konuşulan Kagawa'nın, Fanatik' te yer alan habere göre ise 'da kendisine uygun bir kulüp bulamadı.

Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş yönetimi ise Abdullah Avcı'nın da onayıyla Kagawa için yeniden harekete geçti.

ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş yine kiralama teklifinde bulundu. Dortmund da kadrosunda düşünmediği Kagawa'nın maaşını ödememek için bu teklife sıcak bakıyor.

Quaresma kalıyor

Siyah beyazlı ekipte geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma, yeni sezon için kararını verdi.

Fanatik 'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetiyle iletişime geçen Portekizli yıldız, 8 Temmuz'da başlayacak olan kampa katılacağını bildirdi.