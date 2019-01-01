Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Yohan Boli çıkarması

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Hücum hattını güçlendirmek için bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Johan Boli'yi gündemine aldı.

Sabah'ta yer alan haberde siyah beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi'nin St. Truiden forması giyen Johan Boli'yi transfer etmek için 'ya uçtuğu ifade edildi.

26 yaşındaki Fildişili golcü, geçtiğimiz sezon St. Truiden formasıyla 36 karşılaşmada görev alırken 14 gol kaydetti.

Sol beke Durmisi

Transfer döneminde sağ ve sol bek transferlerine yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş, 25 yaşındaki sol bek Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.

Sabah'ın haberine göre siyah beyazlı yönetim, 'nın da ilgilendiği Danimarkalı futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonunu aşağı çekmeye çalışıyor.

Vitor Hugo elden kaçıor

Savunmanın merkezine yapılacak transferde önceliği Vitor Hugo'ya veren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

'da yayın yapan UOL'de yer alan habere göre 28 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Palmeiras, Hugo'yu kadrosuna katmak için ile el sıkıştı.

Daha önceden Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Brezilyalı savunmacının eski kulübünün teklifiyle kararını değiştirdiği ve ülkesine dönmeyi istediği öğrenildi.

Bek transferleri bitiyor

Sağ ve sol bek transferleri için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, Umut Meraş ve Mert Müldür transferlerini tamamlamak istiyor.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlı formayı giymek isteyen Umut Meraş için kulübü 'a son teklifini sunup beklemeye geçen Beşiktaş, Mert Müldür için de Rapid Wien'i ikna etme çalışıyor.