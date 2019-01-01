Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Yasin Öztekin sesleri (5 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

'nin geçen sezon en skorer oyuncusu olan deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Beşiktaş'la görüşüyor.

DHA'nın haberine göre Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Yasin'in transferi için Beşiktaş yönetimi hem oyuncuya hem de Göztepe'ye teklifini iletti.

Haberde Göztepe'nin Yasin karşılığında para artı iki oyuncu istediği de kaydedildi.

Visca için takas teklifi

Beşiktaş, Edin Visca transferi için harekete geçti.

Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlı kulüp, eski hocası Abdullah Avcı ile tekrar çalışmayı çok isteyen Boşnak yıldızın transferi için Medipol 'e Jeremain Lens'i takasta önerecek. Beşiktaş yönetimi, bu transfer için Lens'in yıllık 2 milyon 300 bin euro olan yıllık ücretinin bir kısmını karşılamaya da hazır.

Beşiktaş, Umut Meraş için düğmeye bastı

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da onay vermesiyle birlikte 'a sol bek oyuncusu Umut Meraş için 1.5 milyon artı bir futbolcu önerdi.

Bu teklife şimdilik sıcak bakmayan Bursaspor ise Umut için 3 milyon euro talep ediyor.

Marek Hamsik sürprizi!

Hürriyet'in haberine göre 'den yüksek bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Dalian Yifang'a transfer olan ve yıllık ücreti 9 milyon euro civarında olan Marek Hamsik, Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş yönetimi sponsor bulunması halinde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.