Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta stoper için 3 aday (16 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Stoper transferi için gurbetçi futbolcu Ömer Toprak'tan haber bekleyen Beşiktaş, üç yeni ismi daha listesine aldı.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Gremio'dan Walter Kannemann, Benevento'dan Luca Caldirola ve geçtiğimiz sezon St.Etienne'de kiralık olarak forma giyen Timothee Kolodziejczak için girişimlere başladı.

Beck dönmek istiyor

2015-2017 yılları arası Beşiktaş forması giyen Alman sağ bek Andreas Beck, kulübü ile yollarını ayırmasının ardından siyah beyazlılara haber gönderdi.

Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül'ün yanına ikinci bir sağ bek eklemek isterken, bonsevisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuya birçok ekibinden teklifler geliyor. (Fanatik)

, Emre Mor teklifini reddetti

Beşiktaş'ın, 'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Celta Vigo, Beşiktaş'ın milli futbolcu için yaptığı 3 milyon euro'luk teklifi reddetti.

İspanyol ekibi, 14 milyon euro'ya transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı 21 yaşındaki futbolcuyu satmak için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Beşiktaş, Azubuike'yi transfer ediyor

Beşiktaş, bonservisi 'ın Pyriamids takımında bulunan Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmak üzere.

Sabah gazetesinin haberine göre siyah beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu için 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Azubuike, forma giydiği 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.