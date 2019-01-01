Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Lucas Piazon sürprizi

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Bonservisi 'de bulunan ancak kariyeri boyunca birçok farklı takıma kiralanan Lucas Piazon, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Fanatik 'in haberine göre Abdullah Avcı, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için onay verdi. Yönetim, kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen Piazon'u kadrosuna katmak için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak.

Lucas Piazon, 2012 yılında katıldığı Chelsea'de yalnızca üç resmi maçta forma şansı bulurken sırasıyla Malaga, Vitesse, , Reading, ve Verona takımlarına kiralandı.

Boateng bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir yıldızın ismi gündeme geldi.

Sky Sports Italya'nın ünlü muhabiri Di Marzio'ya göre Beşiktaş, bonservisi 'nun elinde bulunan ve 2018-19 sezonu devre arasında sürpriz bir şekilde 'ya kiralanan Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak istiyor.

Milli Takımı'nın da formasını giyen Boateng, Sassuolo'da kalmak yerine Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giyme ihtimalini değerlendiriyor. 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi 2021'de sona erecek.

Guimaraes fiyat yükseltiyor

Transferde önceliği kanat pozisyonuna veren Beşiktaş, 24 yaşındaki Tyler Boyd transferinde oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes'le sorun yaşıyor.

Fanatik 'in haberine göre siyah beyazlılar, Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes ile 1.8 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Ancak Amerika Milli Takımı'na kadar yükselen Boyd'un taliplerinin artmasıyla ekibi fiyat yükseltmeye başladı. Beşiktaş yönetimi başarılı futbolcu için ısrarını sürdürse de oyuncu için 2 milyon euro'dan fazla bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Geçtiiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Ankaragücü'ne gelen Tyler Boyd, Süper Lig'de görev aldığı 14 karşılaşmada 6 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.

Quaresma'ya sürpriz talip

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın kulüpte geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sabah Spor' un haberine göre Amerika Futbol Ligi ( ) ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Portekizli yıldıza talip oldu. Tecrübeli yıldızla görüşen ve olumlu geri dönüş Los Angeles ekibi, Beşiktaş yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da 35 yaşındaki Quaresma'nın transferine kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Lens kalmak istiyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrılması planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Fotomaç 'ın haberine göre Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremain Lens, takımda kalmak istiyor. ve Yunanistan'dan talipleri bulunan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 2.3 milyon euro'ya yakın bir teklif bulamadığından siyah beyazlılarda kalmak istiyor.

Jeremain Lens'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Beşiktaş, Dorukhan'ın bonservisini belirledi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz'e teklifler gelmeye devam ediyor.

Sabah Spor 'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki milli futbolcu için 15-20 milyon euro arası bir fiyat belirledi.