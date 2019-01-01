Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Bojan Nastic sürprizi

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, sol bek transferi için sürpriz bir isimi gündemine aldı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım' ın haberine göre siyah beyazlılar, Genk forması giyen 25 yaşındaki Bojan Nastic ile ilgileniyor.

Yönetim, geçtiğimiz sezon Genk forması ile 13 karşılaşamda görev yapan Bosnalı sol bekin transferini uygun bir maliyetle noktalamayı planlıyor.

Sol beke Durmisi

Transfer döneminde sağ ve sol bek transferlerine yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş, 25 yaşındaki sol bek Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.

Posta' nın haberine göre siyah beyazlılar, forması giyen Rıza Durmisi ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, Lazio'yu ikna edebilirse transfer resmen tamamlanacak.

Geçtiğimiz sezonun başında 'ten Lazio'ya transfer olan Danirmarkalı futbolcu, İtalyan ekibi ile 19 karşılaşaya çıktı.

Rota yeniden Timothee'ye döndü

Stoper transferi için anlaşma aşaması geldiği Vitor Hugo'yu elinden kaçıran Beşiktaş, rotayı yeniden Timothee Kolodziejczak'a döndü.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre siyah beyazlı yönetim, 28 yaşındaki savunmacı için kulübü Tigres ile önümüzdeki hafta biraraya gelecek.

Geçtiğimiz sezonu 'de geçiren yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği öğrenilirken yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Beşiktaş, Konoplyanka yarışını kazanıyor

Transferde yüksek maliyetli isimlerden kaçınan Beşiktaş, kanat transferinde bombayı patlatmak istiyor.

Fotomaç 'ın haberine göre siyah beyazlılar, 'nin de transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sona yaklaştı.

Ukraynalı Konoplyanka'yı ikna etmek üzere olan yönetim, maliyeti bir hayli yüksek olan Jeremain Lens'i takımdan gönderip kaynak yaratmanın hesabını yapıyor.