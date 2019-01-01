Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a genç kanat (15 Haziran 2019)

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta scout ekibinden sürpriz bir öneri geldi.

Siyah beyazlılar, scout ekibinden gelen öneriyle 18 yaşındaki Heorhii Tsitaishvili'yi gündemine aldı. Her iki kanatta da oynayabilen genç oyuncu bu sezon Dinamo Kiev'in A takımına yükseldi. (Fotomaç)

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Mlapa'dan sonra Schürrle

Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde olduğu konuşulan Peniel Mlapa ve Andre Schürrle transferlerinde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü. Siyah beyazlılar, Mlapa ile yıllık 1.4 milyon euro'da anlaşırken kulübü Venlo ile son pürüzüleri gideriyor.

Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Alman yıldız Schürrle'nin ise kulüpten istediği 3.5 milyon euro maaş Fikret Orman tarafından fazla bulundu. Orman, Schürrle için şartları zorlamaya karar verirken oyuncudan da fedakarlık bekleniyor. ( )

Ademola bombası

Beşiktaş'ta kanat transferi için arayışlar sürerken sürpriz bir ism ortaya çıktı.

TRTSpor'un haberine göre yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği Ademola Lookman için görüşmelere başlıyor.

Bonservisi 'da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş'ta Caiuby sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giyen Caiuby ile ilgilendiği iddia edildi. Şu anda bonsevisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Abdullah Avcı'nın da onayı alındı. (Star)

Beşiktaş, Gerson ile ilgileniyor

Beşiktaş, bonservisi 'da bulunan Brezilyalı kanat oyuncusu Gerson Santos Da Silva ile ilgileniyor. Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışırken Roma'da oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Gerson, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'da 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)