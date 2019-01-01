Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a çifte müjde!

Günün öne çıkan Beşiktaş transfer haberleri burada...

Yeni sezon hazırlıkları için turuna çıkan 'un kamp kadrosunda Shinji Kagawa ve Andre Schürrle yer almadı.

Sözcü' de yer alan habere göre devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Kagawa için siyah beyazlılar adına umut ışığı belirdi.

İki oyuncunun da kulüp arayışları sürerken akıllara Fikret Orman’ın sezon sonunda Kagawa hakkında yaptığı açıklama geldi. Orman yıldız oyuncu için, “Kagawa’yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya’da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder” ifadelerini kullanmıştı.

Leroy Fer iddiası!

Swansea City ile sözleşmesi sona eren Leroy Fer ile ve 'dan kulüpler ilgileniyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'den Beşiktaş ve , Rusya'dan ise 'nın gündeminde olduğu iddia edildi.

Son 3,5 sezonda Swansea City forması giyen Hollandalı oyuncu, geçen sezon toplam 27 maça çıktı ve 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Burak Yılmaz FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz için İtalya basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla transfer teklifleri alan Burak Yılmaz, siyah beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Burak'ın İtalya'da oynamak istediği iddia edilirken transfer olduğu günden beri maaş alamadığı ifade edildi.

Golcü futbolcunun avukatlarının siyah beyazlı yönetimle anlaşamaması durumunda ise FIFA'ya başvuracakları belirtildi.

Beşiktaş, Vitor Hugo'da mutlu sona yakın

Siyah beyazlılar, 'nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Vitor Hugo ile bir yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan kulübüyle anlaştı.

Sabah 'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş, 'nin de transferi için devreye girdiği Hugo için kulübü ve oyuncusuyla el sıkıştı.

Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon euro kazanacak.