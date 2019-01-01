Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Kerim Alıcı transferinde sona yaklaştı (6 Haziran 2019)

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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, forması giyen Kerim Alıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fotomaç 'ın haberine göre Beşiktaş'ın takibinde olan Kerim Alıcı için kulübü Altınordu 1 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kadrosunu gençleştirmek isteyen siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, 22 yaşındaki genç futbolcunun transferinin bitirilmesini istedi.

Altınordu formasıyla geçtiğimiz sezon 29 lig maçına çıkan Kerim Alıcı 3 gol ve 6 asistle mücade etti.

Nazım'da geri adım

Transfer döneminde sağ bek pozisyonuna mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Nazım Sangare transferinde geri adım attı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezon öncesi Gökhan Gönül yerine takviye yapılmasını isterken Nazım Sangare transferinde pürüz çıktı. Fotomaç 'ta yer alan habere göre milli oyuncu için kulübü 'un kapısını çalan Beşiktaş yöneticileri 3 milyon euro bonservis bedelini duyunca transfer zora girdi.

4 yıldızın bileti kesildi

Sabah' ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta yüksek maliyetli dört futbolcuyla yollar ayrılıyor. Yönetim; Vida, Medel, Quaresma ve Lens'in gönderilmesi için teklifleri dinlemeye başladı.

Fotomaç 'ın haberine göre ise teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek planlarında bulunmayan kaptan Necip Uysal'dan kendisine kulüp bulmasını isteyecek.

Avcı'nın çok istediği forvet

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Peniel Mlapa.

merkezli ELF Voetbal, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Mlapa ile yakından ilgilendiğini iddia etti. Abdullah Avcı'nın da yakın takibinde olan yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak VVV Venlo'da geçirmişti.