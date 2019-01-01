Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Everton'ın kapısını çaldı (12 Haziran 2019)
Beşiktaş, 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için Everton’ın kapısını çaldı.
Star 'ın haberine göre siyah beyazlılar, geçen sezonu CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren Hırvat orta saha oyuncusu için vatandaşı Vida’yı da devreye soktu.
Kartal, Vlasic’in bonservisine 10 milyon euro isteyen Everton’ı ikna için de formülünü belirledi. Siyah beyazlılar, Everton’da kalmak istemeyen Vlasic için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
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Sürpriz girişim
Star'da yer alan habere göre sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezon kulübü adına 31 resmi maçta forma giydi.
İki transfer birden
Takvim'in haberine göre siyah beyazlı yetkililerin listesinde Antalyasporlu Nazım Sangare ile Başakşehir'den Junior Caiçara bulunuyor. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Sangare için yapılan pazarlıklar devam ediyor.Antalyaspor'un 5 milyon euro istediği, siyah beyazlıların ise bonservis bedelini 3 milyon euro civarına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.