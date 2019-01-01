Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Başakşehir, Visca için 8 milyon euro istiyor (4 Haziran 2019)

Beşiktaş'ta göreve gelen Abdullah Avcı'nın, eski öğrencisi Edin Visca'yı istediği ancak Başakşehir'in oyuncuyu satmak istemediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Edin Visca'yı kadrosunda görmek istediği gündemdeydi. Ancak Medipol 'in, yıldız futbolcuyu satmak konusunda isteksiz davrandığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir yönetimi, 29 yaşındaki Bosnalı futbolcuyu, çok yüksek bir teklif gelmediği sürece takımdan göndermek istemiyor ve en az 8 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş'ın Visca için takas artı para teklifi yapacağı iddia edilirken Başakşehir'in bu teklife de sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Kagawa ve Ömer Toprak için Dortmund'a teklif

Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa ve 29 yaşındaki Türk stoper Ömer Toprak için 'a kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Fanatik'ten Ogün Şahinoğlu 'nun haberine göre yeni teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon için kadro planlamasına ilk olarak Kagawa ve Ömer Toprak ile başladı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Ramazan Bayramı sonrasında 'ya giderek Dortmund yöneticileri ile görüşeceği ve bu 2 oyuncu için kiralama teklifi sunacağı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

Ömer Toprak ise 2017'de 'den transfer olduğundan beri Dortmund formasıyla toplam 50 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Edin Visca operasyonu

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle Abdullah Avcı'yı göreve getiren Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre Başakşehir’in bonservisi için 10 milyon euro istediği yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı yönetimin, Jeremain Lens, Cyle Larin ve Orkan Çınar üçlüsüne ek olarak 2 milyon euro’luk formülle Başakşehir’in kapısını çalacağı belirtildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 34 lig maçına çıkan Bosnalı futbolcu, 13 gol atıp 14 de asist yapmayı başardı.